Почти треть нижегородцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

В Нижнем Новгороде 30% работающих жителей надеются на повышение в должности в наступившем 2026 году. Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 35%, среди женщин —24%. Такие данные получил кадровый сервис SuperJob во время опроса, проведенного с 25 по 29 декабря прошлого года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Опрос показал, что карьерный оптимизм во многом зависит от возраста респондента. Среди нижегородцев до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 36%. Среди тех, кому от 35 до 44 лет, верят в возможности карьерного роста 32%. В этой возрастной группе сравнительно высока доля недавно получивших повышение (7%). Среди респондентов старше 45 лет на карьерный рост надеются 23%.

Нижегородцы с высшим образованием чаще рассчитывают на повышение (36%), чем работники со средним профессиональным образованием (23%).

Андрей Репин