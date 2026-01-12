В Челябинской области задержали 465 пьяных водителей с начала года

С 1 по 12 января 2026 года в Челябинской области выявили 465 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения. Из них 56 человек сели за руль пьяными повторно, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Сотрудники ГАИ привлекли 409 автомобилистов к административной ответственности по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования). Каждому грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф 45 тыс. руб. Южноуральцев, которые сели за руль пьяными повторно, привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Всего с начала года в Челябинской области было зарегистрировано 70 автомобильных аварий с пострадавшими. Из них 14 ДТП произошло с участием детей — 14 несовершеннолетних пострадали, четверо погибли.

Виталина Ярховска