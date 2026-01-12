В состав межведомственной комиссии правительства Самарской области включили уволившегося чиновника

Правительство Самарской области изданным в марте 2025 года постановлением включило в состав межведомственной комиссии бывшего замглавы представительства Самарской области в Москве Александра Качалова, который уволился в 2024 году. На это обратил внимание депутат Государственной думы РФ Владимир Плякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В постановлении речь идет об актуализации состава межведомственной комиссии по реализации программы правительства Самарской области по повышению эффективности управления общественными финансами Самарской области на период до 2024 года.

Кроме того, депутат обратил внимание, что состав комиссии «на период до 2024 года» утвержден в 2025 году.

«Когда-нибудь мы обязательно догоним настоящее»,— с иронией добавил Владимир Плякин.

Сабрина Самедова