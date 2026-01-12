Мусульманам Казахстана запретили использовать дипфейки

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выпустило фетву (богословское решение) о дипфейках, сообщает Sputnik Казахстан. Отдельно вынесено решение о способах привлечения подписчиков в соцсетях.

Теперь исламский закон запрещает распространение ложной информации и обман людей с использованием дипфейков, рассказали в ДУМК. Также запрещается накручивать число подписчиков с помощью фейковых и бот-аккаунтов и платить за подобные услуги.

Шариатские предписания закреплены Кораном и Сунной пророка Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм и законов у мусульман. Фетва служит руководством для мусульманских общин и отдельных верующих.