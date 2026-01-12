Опубликовано видео задержания жителя Прикамья, готовившего теракт

ТАСС публикует видео пресс-службы УФСБ с задержанием жителя Чусового, готовившего теракт на железнодорожном мосту. На записи видно, что в квартире у задержанного находятся компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Известно, что мужчина, планировавший совершить теракт, был задержан 31 декабря 2025 года.

На допросе он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и перевел на так называемые «безопасные счета» свои сбережения в размере 350 тыс. руб.

«Далее по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств, он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края», — сообщили в ФСБ.