Жителю Арзамаса грозит до 20 лет за попытку поджечь административное здание

В Нижегородской области в суд передали уголовное дело в отношении жителя Арзамаса, который пытался поджечь административное здание. По данным полиции, дело было возбуждено по ч.3 ст.30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по ч.1 ст.205 УК РФ (Покушение на террористический акт).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2025 года в ночное время обвиняемый бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание на улице Ленина в Арзамасе.

Причинить повреждения зданию обвиняемый не смог — огонь потушили находившиеся недалеко от места происшествия сотрудники ГАИ. При этом от зажигательной смеси загорелся салон автомобиля, на котором приехал злоумышленник.

После задержания по решению суда он был заключен под стражу. За совершение преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Андрей Репин