На Павловском водохранилище спасли замерзающую 15-летнюю школьницу

Вчера спасатели нашли пропавшую на Павловском водохранилище 15-летнюю уфимку, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

Школьница отдыхала с отцом в туристическом комплексе на берегу водохранилища. В воскресенье утром она отправилась на прогулку, но к обеду не вернулась. Отец не смог связаться с дочерью и найти ее самостоятельно и обратился за помощью в экстренные службы.

Спасатели с помощью судна на воздушной подушке обследовали прибрежную территорию и акваторию водохранилища. В течение получаса пропавшую нашли без сознания на середине водохранилища с признаками переохлаждения. Ее срочно эвакуировали на берег, согрев и оказав первую помощь, передали медикам.

Выяснилось, что школьница заблудилась и не смогла найти дорогу к комплексу. Она потеряла сознание из-за переохлаждения.

Майя Иванова