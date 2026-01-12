В Самарской области телефонный мошенник вернул пенсионеру 330 тыс. рублей с компенсацией морального вреда

В Богатовском районе Самарской области после вмешательства прокуратуры телефонный мошенник вернул пенсионеру похищенные 330 тыс. руб., сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В марте 2025 года потерпевшему поступил звонок от неизвестных лиц, которые путем обмана вынудили его перечислить свои сбережения на «безопасный счет». В ходе предварительного расследования установлена личность владельца счета. Им оказался житель Республики Татарстан»,— говорится в сообщении.

Прокурор обратился в суд в Татарстане с иском о взыскании неосновательного обогащения в сумме 330 тыс. руб. и компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Суд удовлетворил иск прокурора. Ответчик перечислил потерпевшему 430 тыс. руб.

Сабрина Самедова