Сирота из Удмуртии не может получить жилье с 2017 года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от коллег из Удмуртии доклад по делу о нарушении прав местной жительницы, оставшейся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Местная жительница с 2017 года состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, но до сих пор не получила жилье. В связи с этим, Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе и результатах расследования, которое будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Лопатина