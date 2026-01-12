Суд арестовал обвиняемого в попытке теракта жителя Прикамья

Жителю Пермского края, обвиняемому в попытке теракта на Чусовском мосту, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее в Ленинский суд Перми с таким ходатайством обратился следователь УФСБ по Пермскому краю, в производстве которого находится уголовное дело. Известно, что мужчина, планировавший совершить теракт, был задержан 31 декабря 2025 года.

На допросе он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и перевел на так называемые «безопасные счета» свои сбережения в размере 350 тыс. руб.

«Далее по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края»,— сообщили в ФСБ.