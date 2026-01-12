Сотрудники Горьковского автозавода ушли в корпоративный отпуск
С 12 января работники Горьковского автозавода ушли в плановый корпоративный отпуск, он продлится до 16 января. Как пояснили в пресс-службе предприятия, это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом ГАЗа.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Однако ряд подразделений завода будет функционировать согласно установленному графику. «Во время корпоративного отпуска на производствах будут проводиться работы по модернизации и сервисному обслуживанию оборудования, которые невозможно организовать без остановки производства», — отметил представитель автозавода.