«Перспектива не выглядит радужной»

Похищение Николаса Мадуро, танкерная война, «Орешник», протесты в Иране и аномальный снегопад в Москве. Кроме того, Европа при поддержке США обещала Киеву гарантии безопасности, включая военное присутствие — это далеко не все события, которые произошли в период новогодних праздников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что наступивший год будет очень непростым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Похоже, эти праздники надолго запомнятся. Конечно, всякое происходило в новейшей российской истории, в том числе и под Новый год. Но чтобы за столь короткий промежуток времени произошло так много эпохальных событий — подобное припомнить сложно. При желании можно даже предположить некую мистическую составляющую.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость». За несколько часов президент страны Николас Мадуро вместе с женой были захвачены в своей резиденции и вывезены в Соединенные Штаты. Их будут судить по тяжким статьям, в частности, так называемым наркотическим. На этом фоне ВМС и береговая охрана начали в буквальном смысле охоту на подсанкционные суда с венесуэльской нефтью. Среди таковых оказался танкер Marinera, который шел под российским флагом. Его долго преследовали, но в итоге все-таки задержали. Так же, как и других перевозчиков, которые подняли российский триколор. Москва отреагировала, но нельзя сказать, чтобы жестко.

Примерно в это же время усилились массовые протесты в Иране, есть вероятность, что режим аятолл не устоит. Вопрос этот спорный. Но Трамп не исключил, что вмешается, если власти начнут массовые репрессии. И тогда дело примет совсем другой оборот. Не будем опережать события и вернемся к нашим делам. Россия второй раз нанесла удар «Орешником» по территории Украины. Атаке подверглись объекты на западе в непосредственной близости от границ ЕС. В этом виден ясный сигнал недружественной Европе, а может быть, и Америке. Ранее страны «коалиции желающих», в том числе Великобритания, Германия и Франция, подписали с Владимиром Зеленским рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине. Что важно, в мероприятии участвовали американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Правда, свою подпись они не поставили, сославшись на то, что президент Трамп также готов Украину поддержать.

Между тем документ предусматривает размещение в стране европейских военных контингентов. Кроме того, судя по сообщениям СМИ, Зеленский и Трамп собираются вновь встретиться, на этот раз на форуме в Давосе, и подписать экономическое соглашение по восстановлению украинской экономики. Судя по всему, от России ждут компромиссов. Все может, конечно, измениться, но сейчас позиция Запада выглядит консолидированной и по большому счету враждебной.

Что касается глобальных выводов, в мире грядут большие перемены. Политическая турбулентность усиливается. Чем все это закончится, сказать сложно, но как раньше уже точно не будет. Трамп, видно, очень хочет, чтобы и 2026 год носил его имя. На сегодня у него это получилось. Перспектива не выглядит радужной. Венцом всему стал аномальный снегопад в Москве, которого, как утверждают синоптики, не было 56 лет. Европу тоже замело. Но чтобы столица Российской Федерации буквально утонула в снегу — здесь уж точно без мистики не обошлось.

Дмитрий Дризе