ФСБ предотвратила теракт на Чусовском мосту

На Чусовском железнодорожном мосту предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами. Об этом сообщает УФСБ по Пермскому краю.

За попытку подрыва моста задержан житель Прикамья. Его данные не раскрываются. На допросе он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и перевел на так называемые «безопасные счета» свои сбережения в размере 350 тыс. руб.

«Далее по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края»,— сообщили в ФСБ.

По факту покушения на теракт возбуждено уголовное дело.