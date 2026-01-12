Глава Удмуртии: самое большое число абортов среди жительниц в возрасте 35-39 лет

Более 120 тыс. семей в Удмуртии планируется охватить демографическими мерами поддержки в этом году. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на установочном совещании утром 12 января.

«С 1 января заработала новая мера поддержки — региональный материнский капитал в размере 300 тыс. руб. для молодых семей, где появился третий и последующий ребенок. На этом не останавливаемся: будем разрабатывать другие способы поддержать семьи с детьми»,— отметил господин Бречалов.

Он добавил, обратившись к зампредседателя правительства Удмуртии—министру соцполитики и труда Ольге Лубниной, что возраст родителей для выплаты регионального маткапитала, по федеральному критерию, должен составлять до 35 лет. «При этом мы видим статистику, что у нас самое большое количество абортов в возрасте 35-39 лет. Это факт»,— посетовал глава региона. Он дал поручение финансовому блоку просчитать, есть ли возможность расширить возрастной ценз для получения регионального маткапитала.