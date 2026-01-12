Полицейские задержали двух подозреваемых в разбоях в Петербурге и Ленобласти

Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в разбоях (ч. 2 ст. 162 УК РФ) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщили в управлении МВД по регионам.

Первое преступление было совершено вечером 10 января. Двое злоумышленников, размахивая ножом, ограбили магазин в поселке Новый Свет Гатчинского района Ленобласти, вынеся товар на 10,6 тыс. рублей. На следующий день был задержан подозреваемый — 42-летний ранее судимый местный житель. Приняты меры к задержанию его соучастника.

Вечером 11 января произошло еще два нападения. Сообщение о первом из них — возле дома 28 по проспекту Энгельса в Петербурге — поступило в полицию в 17:14. Жертвой стала 57-летняя женщина, у которой неизвестный отнял кошелек, в котором находилось 11 тыс. рублей и 50 долларов. Спустя несколько минут правоохранителям поступил новый сигнал: незнакомец отобрал вещи у 41-летней женщины в Удельном парке. По подозрению в совершении обоих преступлений задержали 37-летнего жителя Иркутской области.

Артемий Чулков