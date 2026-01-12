В Казани в течение январских праздников выпало 64% месячной нормы снега

В Казани за одиннадцать дней января 2026 года осадки составили 29,5 мм, что эквивалентно 64% от нормы, установленной на весь месяц. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы исполкома города Игорь Куляжев.

Каждый день на расчистку выезжало приблизительно 800 машин, а 7 января их число превысило тысячу. С наступлением зимы с городских улиц было удалено 301,2 тысячи тонн снега.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал положительную оценку уборке на ключевых магистралях. Вместе с тем он подчеркнул, что при интенсивных снегопадах очистить все улицы сразу не представляется возможным, в связи с чем работы проводились поэтапно.

Влас Северин