Ледовый городок Челябинска посетили более 180 тыс. человек в новогодние выходные

В Челябинске ледовый городок на площади Революции с 30 декабря по 11 января посетили более 182 тыс. человек. Это рекордное число, на 12 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев на очередном аппаратном совещании в администрации.

В праздничные выходные муниципальные катки также посетили более 50 тыс. человек. В детском парке имени Терешковой было зафиксировано 18 тыс. катающихся, а в парках имени Пушкина и Гагарина — 15 тыс.

В муниципальные кинотеатры с 30 декабря по 11 января сходили 15,1 тыс. челябинцев, а в театры — 15,5 тыс.