Фактический уровень безработицы в Удмуртии находится на уровне 0,3%

Фактический уровень безработицы в Удмуртии составляет 0,3%, в среднем по стране — 2,2%. Такие цифры глава республики Александр Бречалов озвучил на установочном совещании утром 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это фактическая, а не статистическая безработица. Каждый глава района, города, руководители предприятий это подтвердят. Работа есть: разная, под любую специальность»,— сказал он. По словам главы региона, необходимо закрывать не только текущие вакансии, но и работать на перспективу. «Потребность в специалистах останется и через 5 лет, и через 15. Это безусловно. Наша первая задача — самим растить профессионалов. Делать это системно и профессионально»,— отметил господин Бречалов.

Руководитель республики добавил, что в республике выстраивается система «школа—СПО—вуз—предприятие». По его словам, компании готовы вкладываться в молодые кадры и ждут их на работу. В качестве примера глава региона привел ижевское предприятие “Купол”. «Работа выстраивалась долгие годы. И с наступлением спецоперации, когда потребовались тысячи сотрудников, они справились с этой задачей практически без проблем»,— сказал он.

Глава Удмуртии обратил внимание на необходимость не только привлечения кадров, но и увеличения производительности труда. Он добавил, что дефицит кадров наблюдается по всей стране, и для сохранения работников следует не только создавать условия для работы, но и обеспечивать достойный уровень жизни — так, чтобы «из Удмуртии не хотелось уезжать».