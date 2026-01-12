В Башкирии средняя рыночная стоимость жилья выросла на 0,45%

Минстрой России установил среднюю стоимость 1 кв. м жилья в Башкирии в первом квартале текущего года на уровне 116,21 тыс. руб., следует из соответствующего приказа министерства. Этот показатель увеличился на 0,45% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, когда он составлял 115,69 тыс. руб. В целом за прошлый год средняя рыночная стоимость «квадрата» выросла на 5%, со 110,43 тыс. руб. в первом квартале года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Приволжском Федеральном округе самая высокая стоимость жилья в Татарстане — 153,15 тыс. руб., самая низкая — в Мордовии (86,52 тыс. руб. за 1 кв. м).

В среднем по России норматив стоимости 1 кв. м жилья в первом квартале 2026 года определен в 116,43 тыс. кв. м, указано в документе. Это на 2,4% выше, чем во втором полугодии 2025 года.

Майя Иванова