«Протон» проиграл второй выездной матч подряд, уступив «Омичке» 0:3

Саратовский волейбольный клуб «Протон» проиграл в гостях омской команде «Омичка» со счетом 0:3. Это стало вторым поражением подряд на выезде после проигрыша от «Уралочки-НТМК» 6 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Протон-Саратов" уступили "Омичке" 0:3

Фото: Официальная страница ВК «Протон» во ВКонтакте "Протон-Саратов" уступили "Омичке" 0:3

Фото: Официальная страница ВК «Протон» во ВКонтакте

В первом сете саратовские игроки начали игру уверенно, но омички быстро взяли инициативу. Во второй партии «Протон» допустил несколько ошибок, хотя в третьем попытался изменить ход игры, но не сумел добиться успеха. Главный тренер Юрий Маричев отметил, что ключевыми факторами стали проблемы с подачей и приемом, а также слабая психологическая устойчивость в решающих моментах.

Тренер рассказал, что в третьем сете был шанс изменить исход встречи, но команда не смогла воспользоваться возможностью. «Если бы удалось вырвать третий сет, дальше было бы поинтереснее: не 0:3»,— добавил господин Маричев.

Связующая «Протона» Виктория Кобзарь признала, что команда не справляется с нервным напряжением, что приводит к множеству ошибок. «Мы не справляемся психологически. Это главная причина поражения»,— сказала она.

Следующий матч «Протон» проведет 18 января в Минске. Это будет третий выездной поединок подряд для саратовской команды.

Марина Окорокова