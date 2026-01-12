Глава Удмуртии: первоочередная задача — уделять особое внимание военнослужащим

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал поддержку участников СВО и членов их семей первоочередной задачей на ближайший год. Об этом руководитель региона сообщил на установочном совещании утром 12 января.

«Мы не один год живем в режиме “Все для победы”. Это не только комплектование Вооруженных сил РФ. Не менее важна поддержка семей участников СВО и тех военнослужащих, которые вернулись»,— сказал господин Бречалов.

В канун Нового года, добавил он, военнослужащие из Удмуртии получили награды и благодарности из рук зампредседателя правительства республики Ильяса Ханнанова и вице-спикера Ижевска, руководителя ассоциации ветеранов СВО Олега Матвеева. «Они посетили военнослужащих пяти подразделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях»,— сказал глава региона.

Александр Бречалов напомнил, что с 1 января детей участников СВО, учащихся в 5-11 классах, обеспечат бесплатным горячем питании. Акцент будет сделан на инициативы, помогающие военнослужащим как открыть свое дело, так и трудоустроиться на предприятиях региона.