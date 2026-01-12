Фильм «Чебурашка 2» собрал 48 млн рублей в Удмуртии в новогодние праздники

Фильм «Чебурашка 2» (6+) собрал 48,7 млн руб. с 1 по 11 января в кинотеатрах Удмуртии, что составляет 49,9% всех сборов в регионе, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Кинокартину посмотрели 107 тыс. жителей, или 35,9% количества всех зрителей.

Фильм «Простоквашино» (6+) за новогодние праздники собрал в регионе в два раза меньше — 20,5 млн руб. (21% сборов). Кинокартину посмотрели 47,1 тыс. зрителей (22,5%).

Замыкает тройку популярных в республике фильмов в новогодние праздники кинокартина «Буратино» (6+). Она собрала в прокате почти 18,5 млн руб. (18,9%) и 40,6 тыс. зрителей (22,2%).

Всего кинозалы Удмуртии собрали с 1 по 11 января 97,8 млн руб. и 216,6 тыс. зрителей. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», относительно аналогичного прошлого года сборы выросли на 75,5%, посещаемость кинотеатров — на 72,9%.

Анастасия Лопатина