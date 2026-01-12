В Оренбуржье при тушении пожара обнаружили двух погибших

В воскресенье, 11 января, в 17:11 (MSK+1) произошло возгорание в селе Сакмара. Пожар ликвидировали на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всю ночь на месте происшествия работали аварийно-спасательные службы и МЧС: 13 единиц техники и 35 человек. Во время разбора конструкций обнаружены погибшие мужчина 1971 года рождения и женщина 1969 года рождения.

На месте работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева