В Роснедрах рассказали об изменении географии угледобычи из-за падения цен

В регионах со сниженным уровнем угледобычи разрабатывают добычу альтернативных полезных ископаемых. При этом среди специалистов появилась тенденция уезжать за пределы своих регионов на вахты. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

По словам господина Казанова, география угледобычи смещается в связи с падением цен на уголь. Он уточнил, что в Кузбассе снижается производство, в то время как в Якутии и на Сахалине наблюдается рост.

В качестве альтернативы угледобыче в Кузбассе недропользователи занимаются разработкой месторождений марганца и готовят литиевые проекты.Однако, как утверждает глава Роснедр, новые проекты не смогут заменить угледобычу ни по уровню вклада в экономику, ни по физическому объему.

Господин Казанов отметил, что развертывание новых производств в регионах со сниженным уровнем угледобычи займет много времени из-за длинных циклов производства. Он добавил, что у специалистов нет возможности ждать в связи с потребностью в работе.