Жительницу Перми обвинили в организации незаконной миграции

УМВД России по городу Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой уроженки Республики Таджикистан, имевшей российское гражданство. 30-летняя жительница Перми обвиняется в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, с июля по октябрь 2025 года фигурантка заключила фиктивные гражданско-правовые договоры с пятью гражданами Республики Таджикистан. Женщина оформила документы для своих знакомых, якобы взяв их в качестве подсобных рабочих для ремонта своей квартиры в одном из домов по ул. Маяковского. Сделала она это для того, чтобы мужчины могли в дальнейшем продлить регистрацию, оплачивать патент и находиться на территории РФ. Однако фактически данные граждане у нее не работали. Таким образом, женщина способствовала мигрантам незаконно находиться на территории РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.