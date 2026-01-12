Глава СКР поручил возбудить дело о незаконной торговле овощами в Копейске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о незаконной торговле в Копейске. Бизнес организовал индивидуальный предприниматель, являющийся мигрантом, сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР.

О нарушении правил торговли продуктами питания в Копейске Челябинской области сотрудники СК узнали в интернете. Сообщается, что в одном из павильонов предприниматель продает овощи и фрукты с нарушением санитарных норм. Кроме того, в киоске отсутствует система пожаротушения, а кассовое оборудование не сертифицировано.

Региональное управление СК РФ организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.