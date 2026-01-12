Полиция призвала жителей Самарской области отказаться от поездок из-за снегопада

ГУ МВД по Самарской области призвало жителей Самарской области отложить необязательные поездки в связи со снегопадом и метелью. Полиция настоятельно рекомендует минимизировать использование личного транспорта. Об этом сообщает региональный главк в понедельник.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за обильных осадков. Снегопад в регионе будет идти с понедельника по среду. Это связано с приближением атмосферного фронта Средиземноморского циклона. На дорогах образуются снежные заносы.

Георгий Портнов