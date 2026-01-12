Оренбургский коммунальщик Меладзе прославился после «спасения» снеговика

В Оренбурге коммунальщик во время уборки снега на тракторе остановился перед снеговиком и бережно переставил его на другое место. Видео распространилось по социальным сетям.

Мужчина вышел из кабины, едва не потеряв обувь, после чего поднял снеговика, установив его в более удобном месте. Коммунальщик также шутливо погрозил снеговику пальцем, чтобы тот не упал.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в Max сообщил, что героем видео является Звиади Меладзе, сотрудник компании, которая обслуживает городские магистрали.

«Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну. И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его"»,— написал глава региона.

