Суд оштрафовал россиянку за голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может быть поводом для штрафа. Соответствующее дело рассмотрел суд в Москве, сообщает «РИА Новости».

Согласно судебным материалам, женщина отправила собеседнице в Telegram аудиосообщения «оскорбительного содержания». Получательница пожаловалась в прокуратуру. Ведомство сочло действия отправительницы оскорблением (ст. 5.61 КоАП). Доказательством был в том числе «акт прослушивания аудиозаписи».

На суде женщина признала вину и раскаялась. Ей назначили штраф 3 тыс. руб.

В декабре 2024 года депутата в Приморье оштрафовали на 5 тыс. руб. за оскорбление коллеги в мессенджере. Он в чате назвал одного из коллег «лицом нестандартной сексуальной ориентации» (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).