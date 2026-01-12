В Магнитогорске в аварии пострадал пассажир рейсового автобуса

В Магнитогорске после столкновения с автомобилем пострадал пассажир рейсового автобуса. Водителя общественного транспорта привлекли к административной ответственности за несколько нарушений, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла днем 11 января. По предварительным данным, на Белорецком шоссе 40-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автобусом Toyota HiAce под управлением 64-летнего водителя. Пострадали 55-летний пассажир автобуса и 35-летний пассажир автомобиля. Всего в салоне общественного транспорта находились семь человек.

Водителя автобуса привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством без документов, без прохождения технического осмотра и при наличии неисправностей (ч. 2 ст. 12.3, ч. 2,3 ст. 12.31, ч. 1 ст. 12.5, ч. 1 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.1, ст. 11.23 КоАП РФ).

Виталина Ярховска