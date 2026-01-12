Поселок в Хабаровском крае остался без тепла и воды

В поселке Новый Ургал Хабаровского края из-за аварии на коммунальных ограничена подача тепла, холодной и горячей воды, сообщила краевая прокуратура. Температура воздуха в Новом Ургала находится на уровне -34°С и в ближайшие часы опустится до -42°С.

Причину аварии прокуратура не назвала. При этом там пообещали «уделить внимание вопросам перерасчета за предоставление услуг ненадлежащего качества». Глава Нового Ургала Евгений Стуков и администрация Верхнебуреинского района проблему с подачей тепла и водоснабжения не комментировали.

Поселок Новый Ургал расположен на левом берегу реки Ургал в 28 км от административного центра Верхнебуреинского района Чегдомына. По данным на 2025 год, в нем проживали 7,1 тыс. человек.

Эрнест Филипповский, Хабаровск