«Известия»: в 2025 году россияне стали чаще экономить на лекарствах

Россияне в 2025 году стали более рационально подходить к покупке лекарств, активнее сравнивая цены и выбирая более выгодные предложения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Points Health.

Основными причинами изменения покупательского поведения стали ускорение роста цен на препараты, снижение реальных доходов населения, а также расширение ассортимента доступных аналогов, отмечают эксперты. Кроме того, покупатели получили больше возможностей для быстрого сравнения цен между разными аптечными сетями и онлайн-витринами.

По данным исследования, оборачиваемость в верхнем ценовом сегменте была ниже, чем в нижнем, а средняя фактическая цена продажи по 70 популярным товарам оказалась на 80–115 руб. ниже средней рыночной цены. Это указывает на то, что потребители чаще выбирали наиболее дешевые варианты либо переходили в другие сети.

В то же время для более чем 40 препаратов спрос сохранялся даже при более высокой цене — из-за доверия к брендам и рекомендациям врачей.

Несмотря на общую тенденцию к экономии, фармацевтический рынок России в 2025 году вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом, добавили «Известия».