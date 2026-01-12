Китай провел летные испытания транспортного БПЛА грузоподъемностью в тонну

Оружейная China North Industries Group успешно провела первые летные испытания беспилотного самолета «Тяньма-1000» («Небесный конь»), передает «Синьхуа». Он способен поднимать в воздух грузы весом до тонны.

Аппарат предназначен для логистических транспортировок, аварийно-спасательных работ и доставки материальных ресурсов. Беспилотник является первой недорогой транспортной платформой, которая работает на средних высотах и способна работать в сложной высокогорной местности. Он может совершать сверхкороткие перелеты, быстро переключать режимы перевозки и сброса с воздуха грузов.

Максимальная высота полета «Тяньма-1000» составляет 8 км, дальность полета — 1,8 тыс. км. Для взлета и посадки ему необходимо менее 200 м.

Эрнест Филипповский