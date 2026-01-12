Из-за пожаров в двух районах Петербурга эвакуировали пять человек

Из-за пожаров в Красносельском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга ночью и утром 12 января эвакуировали пять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 3:35 поступила информация о возгорании по адресу: СНТ АТП-71, улица Вишневая, 9, неподалеку от железнодорожной станции Горелово. Огонь полностью охватил двухэтажный частный дом площадью 8 x 8 м и пристройку площадью 2 х 8 м. Из здания эвакуировали четырех человек — двух женщин и двух детей. Возгорание ликвидировали в 4:56, о пострадавших не сообщалось.

В 5:13 в МЧС сообщили о пожаре по адресу: проспект Наставников, 29, к. 3. На лестничной клетке восьмого этажа девятиэтажки загорелся электросамокат. С него огонь перекинулся на входную дверь квартиры, из которой пришлось эвакуировать женщину. К 5:35 пожар потушили, информации о пострадавших также не поступало.

Артемий Чулков