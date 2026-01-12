В Лос-Анджелесе грузовик врезался в толпу митингующих в поддержку акций в Иране

В Лос-Анджелесе грузовик компании U-Haul врезался в участников акции солидарности с иранскими протестующими.

Фото: ABC Affiliate KABC / Handout / Reuters

NBC Los Angeles со ссылкой на полицию пишет, что водитель грузовика въехал в колонну протестующих, которые шли по улице. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что после столкновения группа людей вытащила водителя из кабины.

По предварительной информации, пострадали как минимум два человека. От госпитализации они отказались.

Водителя задержали и заключили под стражу до завершения расследования.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. По данным правозащитной организации HRA, за две недели протестов погибли как минимум 544 человека. Более 10,6 тыс. человек арестованы.