Международный суд ООН рассмотрит дело о геноциде рохинджа в Мьянме

Международный суд (МС) ООН в Гааге 12 января начнет рассматривать дело в отношении властей Мьянмы по обвинению в совершении геноцида против мусульманского меньшинства страны рохинджа, сообщает Reuters. Мьянма обвинения в геноциде отвергает.

Это будет первое дело о геноциде, которое МС рассмотрит в полном объеме более чем за десять лет, отмечает агентство. Результаты могут иметь последствия и за пределами Мьянмы и, вероятно, повлияют на рассмотрение обвинения ЮАР в том же суде в адрес Израиля в связи с войной в секторе Газа.

Община рохинджа — этническая группа в штате Ракхайн Мьянмы, исповедующая ислам суннитского толка. По данным на 2012 год, их численность составляла около 800 тыс. человек. В 2017 году войска Мьянмы начали бои в регионе проживания рохинджа, в результате чего как минимум 730 тыс. представителей этноса были вынуждены переселиться в соседние Бангладеш и Таиланд. ООН сообщала, что боевые действия сопровождались убийствами, пытками и сексуальным насилием.

Международный суд является главным судебным органом ООН, высшей инстанцией по рассмотрению юридических споров между государствами или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира.

Эрнест Филипповский