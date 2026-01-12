Трамп: власти Ирана предложили США провести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана предложили Соединенным Штатам провести переговоры. Ранее Вашингтон грозил Тегерану военными ударами, если в Иране продолжат расстреливать протестующих.

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Они звонили вчера. Иран звонил, чтобы вести переговоры. Думаю, им надоело, что их постоянно избивают Соединенные Штаты»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по CNN). Он добавил, что, «возможно, нам придется действовать до начала встречи».

С конца декабря в Иране продолжаются масштабные протесты. Участники акций требуют смены политического режима. По данным правозащитной организации HRANA, погибли как минимум 544 человека. Власти страны обвинили в организации протестов США и Израиль.