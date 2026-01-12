В Нью-Йорке прошел марш протеста против действий администрации Трампа

Около двух тысяч демонстрантов прошли мирным маршем в Нью-Йорке в знак протеста против действий администрации Трампа в Венесуэле, массовых депортаций мигрантов и убийства женщины сотрудником федеральной иммиграционной службы (ICE) на прошлой неделе в Миннеаполисе. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Акция началась возле Центрального парка. Затем участники демонстрации прошли маршем по Манхэттену. Они скандировали: «Дональд Трамп должен уйти». К маршу присоединились местные политики.

Демонстранты дошли до Башни Трампа, где уличное движение было перекрыто. Далее колонны продолжили шествие в двух направлениях. У нескольких десятков оставшихся людей произошла короткая стычка с небольшой группой сторонников Трампа. Как минимум один человек задержан полицией.

Демонстрация последовала за аналогичными акциями, которые прошли в других городах США в последние дни. Наиболее масштабной акцией NYT называет прошедшую 8 января также на Манхэттене, у федерального здания, в котором расположены офисы ICE и главный иммиграционный суд города.

