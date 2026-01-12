Министр обороны Британии был во Львовской области в момент удара «Орешником»

Министр обороны Великобритании Джон Хилли в момент удара «Орешником» находился во Львовской области. Он на поезде ехал в Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Великобритании Джон Хили (9 января, Киев)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters Министр обороны Великобритании Джон Хили (9 января, Киев)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги»,— сказал господин Хилли газете The Sun. Он уточнил, что поезд был вынужден совершить экстренную остановку.

Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» 9 января. Место удара ракеты там не назвали. Ведомство уточнило, что целями были объекты по производству БПЛА и энергетическая инфраструктура. Украинские СМИ в ночь на 9 января сообщали о взрывах в Киевской и Львовской областях.