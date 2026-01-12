Forbes: «Газпром-Медиа» вложился в платформу для рекомендаций в видеосервисах

«Газпром-Медиа Холдинг» вложил несколько сотен миллионов рублей в разработку информационной системы «Комплекс модулей “Платформа Предикто”», пишет Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, платформа создавалась на базе технологий российского стартапа Predicto, с которым медиахолдинг сотрудничал несколько лет. В рамках партнерства разрабатывались решения для рекомендательной системы, анализа данных и модерации контента для стриминговых сервисов и видеохостинга.

С конца 2023 года значительная часть команды Predicto перешла на работу в структуры, связанные с «Газпромом», включая «Газпром-Медиа Холдинг». Штат стартапа сократился с 40 до четырех человек.

В ответе на запрос Forbes «Газпром» отрицает приобретение стартапа, подчеркивая, что речь идет о покупке технологического решения.

Разработанная платформа была зарегистрирована в реестре российского ПО в июле 2025 года. Комплекс модулей необходим для сбора, обработки, хранения и анализа данных, которые обеспечивают работу персонализированных рекомендаций в сервисах.