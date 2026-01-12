Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Прокуратуру он назвал одной из важнейших структур государственной власти.

«Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни, кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована на сайте Кремля).

Как добавил президент, в работе прокурора не может быть места формальному и равнодушному отношению к делу. Он пояснил, что от решений сотрудников прокуратуры зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства.

В поздравлениях прошлых пяти лет Владимир Путин говорил о значимости прокуратуры в противодействии терроризму и экстремизму, коррупции, а также в защите экономических интересов России.