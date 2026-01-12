Reuters: похищение Мадуро стало сигналом США для властей Китая

Одной из целей операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса был сигнал Китаю «держаться подальше от Америки», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, на протяжении двух десятилетий Пекин стремился нарастить свое влияние в Латинской Америке ради экономических возможностей и для того, чтобы закрепиться на стратегическом уровне у границ США. По словам американских чиновников, времена, когда Пекин использовал заемные средства для получения дешевой нефти из Венесуэлы, закончились.

9 января на встрече с главами крупнейших нефтекомпаний США Дональд Трамп заявил, что недоволен Китаем и Россией. «Я сказал Китаю и России: „Мы очень хорошо с вами ладим, вы нам очень нравитесь, но мы не хотим вас там (в Латинской Америке,— “Ъ”) видеть, вас там не будет“»,— сказал он.

По словам господина Трампа, от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, большая часть которой ранее предназначалась для китайских портов, теперь будет отправлена в США.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В Соединенных Штатах их обвиняют в наркотерроризме.