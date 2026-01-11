В Казахстане в возрасте 112 лет умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Ее похоронили в казахстанском городе Уральск.

Самарская общественная организация «АК ЖОЛ» («Светлый путь») сообщила ТАСС, что последние дни жизни госпожа Жарылгапова была в гостях у детей в Уральске. Там уточнили, что в Самарскую область она переехала несколько лет назад вместе с семьей внучки.

Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года. Большую часть жизни она прожила в Оренбургской области. Она воспитала пятерых детей. Также у нее было 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.