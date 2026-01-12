«Лучший оттенок в ювелирной среде часто называют Fanta»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о камне, рожденных в январе.

Наша традиционная рубрика — «Камни, рожденных в текущем месяце». В январе их сразу два — гранат и розовый кварц, но объять необъятное невозможно, поэтому сегодня — только гранаты, причем несколько самых ценных и привлекательных для коллекционеров разновидностей. Начнем со спессартина — того самого «мандаринового» граната, лучший оттенок которого в ювелирной среде часто называют Fanta. Это не просто оранжевый, а максимально чистый, яркий, почти неоновый оранжевый с высокой насыщенностью (без коричневатой или ржавой примеси). Еще один редкий вид — Malaya или Malaia — гранат-хамелеон. Он ценится именно за редкий диапазон оттенков между розовым, персиковым и оранжево-красным. Важна именно смена цвета: «малаю» по сертификату, но не в жизни брать не стоит. Еще один ценный гранат — демантоид — зеленый гранат, который обожают за редкую комбинацию яркого цвета и выдающегося блеска, как у бриллианта, а не как у большинства цветных камней. Кроме блеска у демантоида есть еще и необычное включение horsetail — «конский хвост» — один из редких случаев, когда включение может не снижать, а повышать стоимость. Цаворит — еще один зеленый гранат, обнаруженный в 1960-е годы сначала в Танзании, а потом — в кенийском регионе Цаво, второй и дал ему название. Рекордно быстро маркетировали цавориты, как и танзаниты, Генри Платт и Tiffany & Co.

