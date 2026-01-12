Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как технологии способствуют превращению жилья в адаптивную среду с единой цифровой платформой для управления различными сервисами.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Технологии умного дома активно распространяются на рынке недвижимости, и теперь это, по данным исследований специалистов компаний «Доминта» и CoreXP, вовсе не только премиальная опция, а скорее стандарт качества для московских новостроек. Системы автоматизации присутствуют в 95% московских проектов, превращая жилье в адаптивную среду. Умные технологии переходят из разряда гаджетов в категорию интуитивной и необходимой инфраструктуры. Еще три года назад умный дом в Москве был маркером премиального продукта: в 2022 году лишь треть строящихся комплексов в столичном регионе декларировали смарт-опции и цифровые сервисы, отмечают брокеры. Один из основных принципов современного умного дома — создание единой цифровой среды, интуитивно понятной рядовому пользователю. Различные цифровые сервисы интегрируются в мобильное приложение: это и учет использования энергоресурсов, и заказ цифровых пропусков для гостей, и использование гостевой парковки, а также бронирование помещений. Социальные форматы инфраструктуры внутри дома создают новые сценарии жизни, а умные технологии позволяют эффективно управлять этими пространствами. Двор и общественные зоны тоже становятся частью цифровой среды. Усилители сотового сигнала в лифтах и в паркинге, бесшовный Wi-Fi на территории, системы видеонаблюдения и еще ряд опций создают ощущение живого пространства, где комфорт и безопасность работают вместе. Эксперты полагают, что в ближайшие пять лет рынок сделает следующий шаг. До 80% проектов бизнес- и премиум-класса будут оснащены не только умными счетчиками, но и полноценным цифровым контуром.

Светлана Бардина