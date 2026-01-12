Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о породе крупных кошек, сформированной в суровом скандинавском климате.

Фото: Павел Шинский

Норвежский лесной кот — это Фритьоф Нансен животного мира. Его лапы способны попирать арктические льды, а взгляд может заставить собачью упряжку взять с места в карьер и не останавливаться до самого полюса. Говорят, норвежские лесные кошки отправлялись в морские походы на драккарах викингов, охраняя запасы от вездесущих грызунов. А все потому, что шерсть у этой породы двухслойная: верхняя — длинная и жесткая — отталкивает воду, так что норвежские лесные не замерзнут под дождем и снегом. Второй слой — толстый мягкий подшерсток, который спасает от холода лучше любого пуховика. Впрочем, сейчас владельцы норвежских лесных больше всего ценят их шерсть за простоту в уходе: она редко сбивается в колтуны и легко расчесывается. Новые времена — мягкие нравы. Сегодня норвежские лесные кошки — популярная домашняя порода, и демонстрировать морозостойкость им совсем необязательно, но они могут, если попросите.

Павел Шинский