«Фестиваль, как обычно у Башмета, очень личностно окрашенный»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о программе фестиваля Юрия Башмета, участниках и театральных премьерах.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Пришло время VII Зимнего международного фестиваля искусств, основателем и бессменным артистическим руководителем которого является Юрий Башмет. События фестиваля стартовали 11 января и продлятся более месяца — до 13 февраля. Кстати, он, как мне кажется, по длительности является чуть ли не рекордсменом, а уж по охвату площадок, думаю, точно. Задействовано сразу шесть институций Москвы. Тут и традиционные музыкальные площадки — Московский международный дом музыки и Концертный зал имени П. И. Чайковского, но еще и четыре театра: Малый театр, Театр Гоголя, МХТ имени Чехова, а еще впервые в башметовской фестивальной практике — театр «Мастерская Петра Фоменко». Так как фестиваль этот, как обычно у Башмета, очень личностно окрашенный, то и программа строится исходя из творческих интересов маэстро. Всегда большинство артистов приезжают по личному приглашению. На этот раз приглашены международные гости: из Италии — ансамбль La Venexiana и кларнетист Фабрицио Мелони, из Германии — барочное сопрано Симона Кермес и гранадский ансамбль Al-Firdaus из Испании.

Еще одним отличием этого фестиваля является присутствие в его программе произведений, созданных по спецзаказу дирекции. Эксперты отмечают на этот раз сразу четыре театральные премьеры. Уже с 16 января в Концертном зале П. И. Чайковского пройдет концерт-спектакль «Отражение», главными звездами которого будут драматические актеры Данила Козловский и Светлана Крючкова, а еще солист балета Денис Родькин и пианист Борис Березовский. Там же 19 января пройдет спектакль «Иоланта» по Чайковскому — постановщик Павел Сафонов, авторская версия Юрия Башмета. А 2 февраля — спектакль Мурата Абулкатинова «Бедные люди», где повесть Федора Достоевского будут представлять Евгений Миронов и Юлия Хлынина. Театральным топом станет мировая премьера спектакля Полины Агуреевой «О любви. (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)» — естественно, по Антону Чехову. Спектакль 6 и 7 февраля будет показан на основной сцене «Мастерской Петра Фоменко». Карен Бадалов, Илья Шакунов и солисты Москвы с Башметом, композитор — Валерий Воронов.

Дмитрий Буткевич