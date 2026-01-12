Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о проведении самой дальней роботизированной операции в мире, где хирурга и пациента разделяли 12 тыс. км, и о перспективах развития таких технологий.

Телемедицина в XXI веке и онлайн-консультации — вещь привычная. Однако пять месяцев назад технологии позволили в очередной раз убедиться, что мы уже живем в фантастике. В сентябре врачи установили новый мировой рекорд по самой дальней роботизированной операции: хирурга и пациента разделяли невероятные 12 тыс. км. Высокоскоростная международная сеть соединила госпиталь в Кувейте с больницей Красного Креста в Бразилии. Операции (их было целых две) проводились в режиме реального времени. Современные роботизированные манипуляции совсем не про то, что машина заменяет человека — это часть клинической реальности. Хирург садится за консоль, которая похожа на игровую станцию с джойстиками и большим экраном: на нем — трехмерное изображение высокой четкости того, что происходит внутри тела. Каждое движение человека мгновенно повторяет робот-манипулятор. Но в операционной рядом с пациентом всегда находится ассистент, который может вмешаться, если что-то пойдет не так. Самое критичное здесь — связь. Она должна быть настолько быстрой и надежной, чтобы действия хирурга отзывались в теле пациента с практически нулевой задержкой. Поэтому инженеры прокладывают отдельные каналы, продумывают резервные пути на случай сбоя. Развитие таких технологий обещает многое: хирурги могут оперировать через океаны и континенты и в экстренных ситуациях в мгновение ока помочь пациентам там, где ограничены ресурсы.

Анна Кулецкая