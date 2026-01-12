Рынок промышленных роботов в России дорос почти до 8 млрд рублей

Объем российского рынка промышленной робототехники по итогам 2025 года достиг 7,86 млрд руб., увеличившись на 14% год к году, следует из данных Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. При сохранении текущих условий рынок будет расти теми же темпами и к 2030 году достигнет 15,1 млрд руб.

Аналитики отмечают, что при оптимистичном сценарии, учитывающем активную господдержку отрасли, темпы роста могут ускориться до 38% в год, а объем рынка — вырасти почти до 48 млрд руб. Однако для реализации такого сценария потребуются масштабные инвестиции: по оценкам экспертов, речь идет о вложениях на уровне триллионов рублей до конца десятилетия.

В 2025 году плотность роботизации в России выросла на 36%, до 40 роботов на 10 тыс. работников, но даже при дальнейшем росте страна рискует не выполнить цель по вхождению в топ-25 государств по этому показателю. Эксперты подчеркивают, что без устойчивой господдержки и активных инвестиций со стороны предприятий достичь заявленных ориентиров будет сложно.

