Жилье ощутило спрос

В ноябре показатели, характеризирующие спрос на жилье, продолжили рост: увеличивался как объем средств на эскроу-счетах — до 7,5 трлн руб., так и выдача ипотечных кредитов — до 501,5 млрд руб., что стало лучшим результатом за полтора года. В декабре, по предварительным оценкам, ожидается всплеск жилищного кредитования на фоне предстоящего ужесточения условий выдачи семейной ипотеки.

Ноябрь с точки зрения спроса стал самым успешным для рынка жилищного строительства месяцем с начала 2025 года, следует из статистики Банка России. На фоне максимальных с июня 2024 года продаж квартир по договорам долевого участия (2,8 млн кв. м) зафиксирован наибольший с начала года прирост средств граждан на эскроу-счетах — 247 млрд руб. За январь—ноябрь на спецсчета поступило около 4,7 трлн руб. средств граждан (рост на 3% год к году), при этом застройщики с раскрытых после сдачи домов в эксплуатацию счетов получили более 3,5 трлн руб. (плюс 6% в годовом выражении). В итоге приток средств на эскроу-счета за 11 месяцев составил около 1,2 трлн руб.— это сопоставимо с показателем аналогичного периода 2024 года.

К 1 декабря, по данным ЦБ, объем денег, размещенных на таких спецсчетах, составил около 7,5 трлн руб.

Как ранее признавали в Банке России, одним из существенных факторов рынка жилья стала его покупка за счет собственных средств, в том числе в рассрочку. По данным «Дом.РФ», за январь—ноябрь доля покупок жилья таким способом выросла до 32% (с 24% в начале года) — к 1 декабря объем еще не оплаченных рассрочек составил 1,5 трлн руб. (17% от заключенных договоров долевого участия). По мнению аналитиков, по мере снижения ключевой ставки востребованность рассрочек будет снижаться.

При этом ипотека продолжает демонстрировать положительную динамику — напомним, в первом полугодии наблюдался провал из-за отсутствия массовой льготной ипотеки, но с середины года рынок начал восстанавливаться. В ноябре, по данным ЦБ, банки предоставили 501,5 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 2,4% выше октябрьского показателя и на 82,8% — результата ноября 2024 года. Такой рост в годовом выражении объясняется эффектом низкой базы: в конце 2024 года банки сокращали выдачи ипотеки из-за исчерпания лимитов по льготным программам. Ноябрьский результат стал максимальным объемом выдачи ипотеки с июня 2024 года, когда перед завершением массовой льготной ипотеки было выдано 788 млрд руб. ипотечных кредитов. Всего в январе—ноябре выдано 3,6 трлн руб. ипотеки — это на 21% меньше, чем годом ранее.

По итогам 2025 года, по оценкам «Дом.РФ», ожидается выдача ипотеки на 4,4 трлн руб. (минус 11% год к году).

В декабре прогнозируется всплеск ипотечного кредитования — до 735 млрд руб. Такую динамику в «Дом.РФ» объясняют повышенным спросом на семейную ипотеку из-за предстоящего ужесточения условий ее выдачи — в декабре ожидается выдача 565 млрд руб. таких кредитов, что вдвое превышает объемы июля—ноября. Поясним, с 1 февраля будет введено ограничение: на семью разрешат оформлять лишь одну льготную ипотеку.

Евгения Крючкова